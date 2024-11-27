Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как правильно кормить кошку, если она беременна
Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия

Секрет прямой спины: как исправить сутулость шаг за шагом

2:34
Спорт

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова рассказала о главных причинах сутулости и методах борьбы с этой проблемой.

Мостик
Фото: сommons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Мостик

По словам Федосовой, сутулость чаще всего возникает из-за малоподвижного образа жизни, неправильно организованного рабочего места и недостаточной физической активности.

"Мы живем в эпоху современных технологий, что часто приводит к тому, что люди проводят много часов за компьютером, наклоняясь к экрану. Это негативно сказывается на осанке", — пояснила она.

Кроме того, врач отметила, что сутулость может провоцировать не только дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем. Среди них — боли в спине, головные боли и даже ухудшение работы внутренних органов.

"Важно понимать, что исправление осанки — это процесс, который требует времени и комплексного подхода. Различные методы в сочетании могут дать действительно заметный результат", — добавила Федосова.

Она подчеркнула, что первый шаг на пути к здоровой осанке — осознание проблемы и готовность работать над собой.

"Пациентам я советую обращать внимание на свою осанку во время работы, делать регулярные перерывы и разминки. Даже простые растяжки значительно улучшают состояние мышц спины и шеи", — рассказала Федосова.

Для борьбы с сутулостью врач рекомендовала следующие методы:

  • Укрепление мышц спины. Простые упражнения, такие как "супермен", подъемы корпуса и отжимания, помогут развить мышцы, поддерживающие позвоночник.
  • Растяжка груди и плеч. Растягивающие упражнения снимают напряжение в мышцах, склонных к укорочению. Например, можно прислониться к дверному проему и аккуратно отвести плечи назад.
  • Эргономика рабочего места. Корректировка рабочего пространства играет ключевую роль. Монитор должен быть на уровне глаз, а клавиатура — на уровне локтей. Удобное рабочее место помогает снизить нагрузку на позвоночник.
  • Специальные тренировки. Йога или занятия лечебной физкультурой учат осознанности тела и развивают привычку держать спину прямо.

"Сутулость — это не только физическая проблема, но и психологическая. Уверенность в себе напрямую связана с правильной осанкой. Начав работать над осанкой сегодня, вы сделаете шаг к своему здоровью и благополучию завтра", — заключила Федосова.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей
Новости спорта
Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей Аудио 
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Домашние животные
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Секрет прямой спины: как исправить сутулость шаг за шагом
Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия
Этот теплый салат спасет от осенней хандры
Как садоводство может навредить вашему здоровью и карману
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.