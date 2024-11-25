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Стальные плечи гарантированы! Названо лучшее упражнение для их проработки

0:53
Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, какое упражнение поможет эффективно укрепить плечи. Для его выполнения понадобятся три комплекта гантелей разного веса, например, по 8, 10 и 12 килограммов.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0
Накаченный мужчина

Тренировка начинается с махов самыми лёгкими гантелями. Затем нужно использовать более тяжёлые гантели и выполнить с ними десять повторений. На заключительном этапе используются самые тяжёлые гантели, с которыми также следует сделать десять махов.

Ротач подчеркнула, что это упражнение не только помогает развивать мышечную массу, но и улучшает координацию, баланс, повышает выносливость и общую силу.

Кроме того, тренировка плеч способствует снижению болей в области шеи и предотвращает травмы, пишет Men Today.

Уточнения

Плечо́ — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.

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Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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