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Фитнес-тренер раскрыла секрет прогулок для стройной фигуры

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Спорт

Фитнес-тренер и специалист по питанию Татьяна Минжуренко поделилась рекомендациями о том, как прогулки могут помочь в создании рельефного пресса.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0
Талия

По словам эксперта, чтобы достичь заметного результата, достаточно ежедневно ходить пешком без перерывов в течение 40 минут, соблюдая осанку и слегка втягивая живот. Такой подход способствует не только снижению веса, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Минжуренко также советует употреблять 50 граммов пробиотиков в день, что помогает справиться с метеоризмом и уменьшить объем живота, пишет NEWS.ru.

Кроме того, она отметила важность тщательного пережёвывания пищи, что также положительно влияет на достижение цели

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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