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Минус 10 кг за 20 дней! Нужны лишь скакалка и правильный подход

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Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, как с помощью скакалки можно сбросить лишний вес, отметив, что прыжки со скакалкой — это эффективная кардиотренировка, которая помогает сжигать калории и улучшать физическую форму.

прыжки на скакалке
Фото: flickr.com by LongitudeLatitude, CC BY 2.0
прыжки на скакалке

По словам эксперта, 100 прыжков со скакалкой позволяют сжечь до 80 калорий. Такое упражнение не только способствует похудению, но и тренирует маневренность, укрепляет мышцы ног, стоп и лодыжек, а также повышает плотность костной ткани.

Ротач подчеркнула, что во время прыжков важно держать спину прямой, а вращение скакалки осуществлять кистями, а не локтями.

При регулярных тренировках и соблюдении здорового образа жизни можно сбросить до 10 килограммов за двадцать дней, пишет Men Today.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. 

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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