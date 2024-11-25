Минус 10 кг за 20 дней! Нужны лишь скакалка и правильный подход

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Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, как с помощью скакалки можно сбросить лишний вес, отметив, что прыжки со скакалкой — это эффективная кардиотренировка, которая помогает сжигать калории и улучшать физическую форму.

Фото: flickr.com by LongitudeLatitude, CC BY 2.0 прыжки на скакалке

По словам эксперта, 100 прыжков со скакалкой позволяют сжечь до 80 калорий. Такое упражнение не только способствует похудению, но и тренирует маневренность, укрепляет мышцы ног, стоп и лодыжек, а также повышает плотность костной ткани.

Ротач подчеркнула, что во время прыжков важно держать спину прямой, а вращение скакалки осуществлять кистями, а не локтями.

При регулярных тренировках и соблюдении здорового образа жизни можно сбросить до 10 килограммов за двадцать дней, пишет Men Today.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

