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В "Витязе" планируют побороться за Кубок Гагарина

1:24
Спорт

Игроки подмосковного "Витязя" в этом сезоне намерены бороться за победу в Кубке Гагарина. Такое заявление сделал нападающий команды Дерек Барак в комментарии порталу Legalbet.

Фонбет - Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by SimcaCZE, CC BY-SA 3.0
Фонбет - Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина

"Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьёзных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей", — поделился форвард.

В субботу, 23 ноября, "Витязь" встретился с "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел поражение в овертайме со счётом 4:5. Барак отметил, что команда не должна допускать таких поражений и выразил облегчение, что это не была игра плей-офф.

"У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочёты в наших действиях и двигаться вперед. С красно-белыми всегда тяжёлые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности", — сообщил Дерек Барак.

В настоящий момент "Витязь" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 29 очков и отставая на два балла от зоны плей-офф. Свой следующий матч команда проведет 28 ноября в Уфе, где встретится с местным "Салаватом Юлаевым".

Уточнения

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.

«Ви́тязь» — хоккейный клуб выступающий в Континентальной хоккейной лиге. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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