В "Спартаке" рассказали об особенности Манфреда Угальде

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде демонстрирует постоянный прогресс, а его покер в ворота "Локомотива" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал ярким подтверждением этого. Об этом в интервью порталу Legalbet заявил полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 Спартак

"Безумно рад такой победе над "Локомотивом". Был действительно великолепный матч. А что касается Угальде, то Манфред отличный игрок. Он очень важен для "Спартака". Он постоянно совершенствуется. Но я, конечно, знал и понимал, что он может забивать очень и очень много", — поделился Эсекьель Барко.

В преддверии этого события "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счётом 5:2. Угальде оформил первый покер для "Спартака" в РПЛ за последние 30 лет, а Барко забил пятый гол на 80-й минуте встречи. Эта победа позволила "Спартаку" набрать 31 очко и подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от "Локомотива", занимающего третью строчку, до трёх очков. "Зенит", лидирующий в чемпионате, опережает красно-белых на восемь очков. Угальде, имея на своем счету 12 голов, возглавляет гонку бомбардиров РПЛ сезона 2024/25.

Уточнения

Манфред Алонсо Угальде Арсе (исп. Manfred Alonso Ugalde Arce; род. 25 мая 2002, Эредия) — коста-риканский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики.



Эсекье́ль Ома́р Ба́рко (исп. Esequiel Omar Barco; род. 29 марта 1999, Вилья-Гобернадор-Гальвес, Санта-Фе) — аргентинский футболист, полузащитник московского «Спартака».

