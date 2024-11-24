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Глава "Реала" Перес раскритиковал систему голосования "Золотого мяча"

1:04
Спорт

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес раскритиковал систему голосования за премию "Золотой мяч". Его слова приводит издание As.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0
Футбол

"Удивительно, что, футбол — это глобальное явление, но журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у никому неизвестных есть [право голоса]. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы "Золотой мяч". Хотя бы финн ушел из жюри", — сообщил Флорентино Перес.

9 ноября стало известно, что журналист из Финляндии, который не включил нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора в топ-10 претендентов на "Золотой мяч", покинул состав жюри премии.

28 октября полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча". В голосовании он опередил таких игроков, как Винисиус, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, а также своего одноклубника Эрлинга Холанда.

Уточнения

Флоренти́но Пе́рес (исп. Florentino Pérez Rodríguez; род. 8 марта 1947, Мадрид) — испанский предприниматель в сфере строительного бизнеса и спортивный функционер. Председатель строительной компании Grupo ACS (с 1997 года) и президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид» (2000—2006; с 2009 года). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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