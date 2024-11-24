Травмированный Александр Овечкин избежал операции

Врач московского "Динамо" Валерий Конов сообщил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин, получивший травму, избежал необходимости операции. Его слова приводит "Матч ТВ".
"Я общаюсь с Сашей. Операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Значит перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из "Вашингтона" мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать", — поделился Валерий Конов.
В ночь на 19 ноября "Вашингтон" одержал победу над "Ютой" в гостевом матче со счётом 6:2, при этом Овечкин отметился дублем. В третьем периоде он получил травму и был вынужден покинуть игру. По результатам дополнительного обследования, проведённого 20 ноября, стало известно, что хоккеист пропустит от четырёх до шести недель.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
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