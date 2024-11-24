Травмированный Александр Овечкин избежал операции

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Врач московского "Динамо" Валерий Конов сообщил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин, получивший травму, избежал необходимости операции. Его слова приводит "Матч ТВ".

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0 Александр Овечкин

"Я общаюсь с Сашей. Операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Значит перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из "Вашингтона" мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать", — поделился Валерий Конов.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" одержал победу над "Ютой" в гостевом матче со счётом 6:2, при этом Овечкин отметился дублем. В третьем периоде он получил травму и был вынужден покинуть игру. По результатам дополнительного обследования, проведённого 20 ноября, стало известно, что хоккеист пропустит от четырёх до шести недель.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

