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Игрок Спартака рассказал, как относится к чемпионской гонке команды

1:30
Спорт

Защитник московского клуба "Спартак" Срджан Бабич заявил, что его команда не ставит перед собой цель бороться за чемпионский титул после победы над "Локомотивом" со счётом 5:2.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0
Спартак

Футболист считает, что думать нужно только о своих результатах, и не сравнивать себя с другими.

"Мы не смотрим на то, как выступают другие, мы сконцентрированы на своей игре. Нам надо набирать свои очки, а потом посмотрим, что получится", — заявил Бабич, которого цитирует Газета.Ru.

Встреча состоялась на стадионе "Лукойл Арена". Три гола в первом тайме забил костариканец Манфред Угальде на 10-й, 21-й и 34-й минутах. Во втором тайме Сергей Пиняев сократил отставание "Локомотива" до минимума на 55-й минуте, а затем Жерзино Ньямси сравнял счёт на 63-й минуте. Однако на 73-й минуте Манфред Угальде оформил покер "Спартака" в РПЛ за последние 30 лет, а аргентинец Эсекьель Барко забил пятый мяч на 80-й минуте.

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, опередив московское "Динамо". У команды Деяна Станковича 31 очко после 16 матчей. "Локомотив" остался на третьем месте с 34 очками.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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