Игрок Спартака рассказал, как относится к чемпионской гонке команды

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник московского клуба "Спартак" Срджан Бабич заявил, что его команда не ставит перед собой цель бороться за чемпионский титул после победы над "Локомотивом" со счётом 5:2.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 Спартак

Футболист считает, что думать нужно только о своих результатах, и не сравнивать себя с другими.

"Мы не смотрим на то, как выступают другие, мы сконцентрированы на своей игре. Нам надо набирать свои очки, а потом посмотрим, что получится", — заявил Бабич, которого цитирует Газета.Ru.

Встреча состоялась на стадионе "Лукойл Арена". Три гола в первом тайме забил костариканец Манфред Угальде на 10-й, 21-й и 34-й минутах. Во втором тайме Сергей Пиняев сократил отставание "Локомотива" до минимума на 55-й минуте, а затем Жерзино Ньямси сравнял счёт на 63-й минуте. Однако на 73-й минуте Манфред Угальде оформил покер "Спартака" в РПЛ за последние 30 лет, а аргентинец Эсекьель Барко забил пятый мяч на 80-й минуте.

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, опередив московское "Динамо". У команды Деяна Станковича 31 очко после 16 матчей. "Локомотив" остался на третьем месте с 34 очками.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.

