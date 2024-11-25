Игрок Спартака рассказал, как относится к чемпионской гонке команды

Защитник московского клуба "Спартак" Срджан Бабич заявил, что его команда не ставит перед собой цель бороться за чемпионский титул после победы над "Локомотивом" со счётом 5:2.
Футболист считает, что думать нужно только о своих результатах, и не сравнивать себя с другими.
"Мы не смотрим на то, как выступают другие, мы сконцентрированы на своей игре. Нам надо набирать свои очки, а потом посмотрим, что получится", — заявил Бабич, которого цитирует Газета.Ru.
Встреча состоялась на стадионе "Лукойл Арена". Три гола в первом тайме забил костариканец Манфред Угальде на 10-й, 21-й и 34-й минутах. Во втором тайме Сергей Пиняев сократил отставание "Локомотива" до минимума на 55-й минуте, а затем Жерзино Ньямси сравнял счёт на 63-й минуте. Однако на 73-й минуте Манфред Угальде оформил покер "Спартака" в РПЛ за последние 30 лет, а аргентинец Эсекьель Барко забил пятый мяч на 80-й минуте.
Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, опередив московское "Динамо". У команды Деяна Станковича 31 очко после 16 матчей. "Локомотив" остался на третьем месте с 34 очками.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!