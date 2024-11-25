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Тренер дала пять рекомендаций, как грамотно сбросить лишний вес до новогодних праздников

1:50
Спорт

Наступление новогодних праздников сопровождается появлением праздничной атмосферы на улицах российских городов, что заставляет девушек задуматься об идеальном образе к предстоящим торжествам. Чтобы достичь желаемого результата и сбросить вес за оставшееся до Нового года время, Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, рекомендует придерживаться определённых принципов.

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM
Тренировка

Во-первых, необходимо установить чёткую и реалистичную цель. Вместо того чтобы стремиться сбросить 10 килограммов за неделю, поставьте перед собой задачу улучшить своё здоровье и физическую форму, сообщила эскперт.

Во-вторых, определите средства достижения цели. Питание, тренировки и режим являются основными составляющими успешной формулы снижения веса.

В-третьих, измените свой распорядок дня и включите в него утреннюю зарядку, прогулки и три полноценные тренировки в неделю. Вечером рекомендуется выполнять короткую десятиминутную растяжку, пишет Газета. Ru, цитируя тренера.

В-четвёртых, обратите внимание на сбалансированность своего рациона, добавив больше овощей и заменив сладкие напитки чистой водой. При необходимости обратитесь к диетологу или нутрициологу для получения рекомендаций по питанию.

Наконец, не забывайте про разнообразие активностей, которые помогут сохранить мотивацию и подойти к процессу похудения комплексно. Зимние активности, такие как катание на коньках, лыжах или сноуборде, прогулки по лесу или игры в снегу, станут отличным дополнением к вашим тренировкам и помогут быстрее достичь желаемых результатов, заключила специалист.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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