Бразильский футболист Спартака сообщил, что в России первый раз в жизни увидел снег

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский футболист московского клуба "Спартак" Маркиньос сообщил журналистам, что впервые увидел снег в России. В субботу "Спартак" дома обыграл "Локомотив" со счётом 5:2. Хет-трик на счету Манфреда Угальде (10, 21, 34 минуты) и ещё один мяч забил Эсекьель Барко (80). У "Локомотива" отличились Сергей Пиняев (55) и Жерзино Ньямси (63).

Фото: web.archive.org by msdte, CC0 Город

Маркиньос заявил, что очень рад победе своей команды. Он считает, что они играли хорошо, и им нужно продолжать в том же духе. По мнению Маркиньоса,"Спартак" должен играть именно так. После этой победы "Спартак" опять может претендовать на титул чемпиона, уверен бразилец.

Футболист также поделился впечатлениями от первого опыта наблюдения снега и жизни в российской столице.

"Честно говоря, снег я увидел впервые. В Бразилии другая погода. Мне здесь всё нравится. Я счастлив жить в Москве", — сказал Маркиньос.

"Спартак" с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 34 очками находится на третьей позиции. В следующем туре "красно-белые" 1 декабря сыграют на выезде с "Краснодаром", а железнодорожники в тот же день примут подмосковные "Химки".

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.



«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

