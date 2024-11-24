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Комментатор спрогнозировал срок, когда Овечкиным будет побит рекорд Гретцки

1:16
Спорт

Комментатор Филипп Майков поделился мнением о том, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, скорее всего, не сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ в текущем сезоне.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0
Александр Овечкин

Майков считает, что Овечкину потребуется дополнительное время для достижения этой цели. Российский хоккеист забил 15 голов в 18 проведённых матчах, но его команда находится на первом месте с отставанием в 10 очков от ближайшего преследователя, пишет Газета.Ru.

"И даже несмотря на эти 15 голов, мне все равно почему-то кажется, что в этом году он не доберется, потому что эти 15 голов — аномалия немножечко, как и весь "Вашингтон" на старте. Поэтому думаю, все-таки в следующем, в последний год контракта. И закончить свои выступления в НХЛ", — сказал Майков.

Кроме того, в последней игре против "Аризоны" Овечкин получил травму ноги и пропустит около полутора месяцев. Это может повлиять на его результативность и помешать побить рекорд Гретцки.

До рекорда Уэйна Гретцки Александру Овечкину осталось забить 26 голов.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий, один из самых известных спортсменов XX века. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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