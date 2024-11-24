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Президент РФС пригласит главу УЕФА Александра Чеферина на матч сборной России

0:58
Спорт

Руководитель РФС Александр Дюков сообщил ТАСС о планах пригласить главу УЕФА Александра Чеферина посетить один из матчей российской сборной, который состоится на домашнем поле в 2025 году.

Александр Дюков
Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0
Александр Дюков

Дюков уточнил, что предварительно необходимо определиться с конкретными датой и местом проведения матча.

"Очевидно, что для этого необходимо сначала договориться о проведении игры", — отметил Александр Дюков.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в ноябре этого года сыграла две товарищеские встречи, разгромив команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Перед жеребьёвкой квалификационного турнира к мировому первенству 2026 года УЕФА выпустил официальное уведомление, по которому российская команда не получит возможности участвовать в отборочном цикле ЧМ-2026.

Уточнения

Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» в 2008—2017 годах, президент Российского футбольного союза с 2019 года.

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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