Президент РФС пригласит главу УЕФА Александра Чеферина на матч сборной России

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Руководитель РФС Александр Дюков сообщил ТАСС о планах пригласить главу УЕФА Александра Чеферина посетить один из матчей российской сборной, который состоится на домашнем поле в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0 Александр Дюков

Дюков уточнил, что предварительно необходимо определиться с конкретными датой и местом проведения матча.

"Очевидно, что для этого необходимо сначала договориться о проведении игры", — отметил Александр Дюков.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в ноябре этого года сыграла две товарищеские встречи, разгромив команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Перед жеребьёвкой квалификационного турнира к мировому первенству 2026 года УЕФА выпустил официальное уведомление, по которому российская команда не получит возможности участвовать в отборочном цикле ЧМ-2026.

Уточнения

Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» в 2008—2017 годах, президент Российского футбольного союза с 2019 года.



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