Депутат Вячеслав Фетисов: Овечкина сломали не специально

Депутат Государственной Думы и обладатель двух олимпийских золотых медалей Вячеслав Фетисов рассказал в беседе с Sport24, что капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину случайно нанесли травму ноги.
Фетисов отметил, что форвард "Юты" Джон Макбэйн не имел умысла нанести травму российскому хоккеисту.
"Безусловно, травма Овечкина — обидно. А то, что его хотели сломать специально — несусветная глупость! Это хоккей. Он обязательно вернется на свой прежний уровень", — сообщил Вячеслав Фетисов.
В матче, состоявшемся в ночь на 22 ноября, "Вашингтон Кэпиталз" проиграл команде "Колорадо Эвеланш". Игра проходила в Вашингтоне на арене "Кэпитал Уан" и закончилась со счетом 2:1 в пользу приезжей команды. В конце первой двадцатиминутки канадский нападающий "Вашингтона" Пьер-Люк Дюбуа, которому 26 лет, забросил первую шайбу. Гостевая команда ответила голами финского хоккеиста Микко Рантанена (28 лет) и американца Майлза Вуда (29 лет).
Вячесла́в Алекса́ндрович Фети́сов (род. 20 апреля 1958, Москва) — советский и российский хоккеист. После завершения карьеры хоккеиста, работал тренером. Политический и Спортивный деятель.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
«Юта» (англ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.
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