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Депутат Вячеслав Фетисов: Овечкина сломали не специально

1:15
Спорт

Депутат Государственной Думы и обладатель двух олимпийских золотых медалей Вячеслав Фетисов рассказал в беседе с Sport24, что капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину случайно нанесли травму ноги.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0
Александр Овечкин

Фетисов отметил, что форвард "Юты" Джон Макбэйн не имел умысла нанести травму российскому хоккеисту.

"Безусловно, травма Овечкина — обидно. А то, что его хотели сломать специально — несусветная глупость! Это хоккей. Он обязательно вернется на свой прежний уровень", — сообщил Вячеслав Фетисов.

В матче, состоявшемся в ночь на 22 ноября, "Вашингтон Кэпиталз" проиграл команде "Колорадо Эвеланш". Игра проходила в Вашингтоне на арене "Кэпитал Уан" и закончилась со счетом 2:1 в пользу приезжей команды. В конце первой двадцатиминутки канадский нападающий "Вашингтона" Пьер-Люк Дюбуа, которому 26 лет, забросил первую шайбу. Гостевая команда ответила голами финского хоккеиста Микко Рантанена (28 лет) и американца Майлза Вуда (29 лет).

Уточнения

Вячесла́в Алекса́ндрович Фети́сов (род. 20 апреля 1958, Москва) — советский и российский хоккеист. После завершения карьеры хоккеиста, работал тренером. Политический и Спортивный деятель.

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

«Юта» (англ   lang="en">Utah Hockey Club) — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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