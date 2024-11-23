Травмировавший Александра Овечкина хоккеист "Юты" подавлен и опустошён

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что канадский нападающий команды НХЛ "Юта" Джек Макбэйн находится в подавленном состоянии после того, как травмировал российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом информирует "Матч ТВ", ссылаясь на Sportskeeda.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0 Александр Овечкин

"Макбэйн любит играть в жёсткий хоккей, но он не хотел нанести Александру Овечкину травму. Я слышал, что он был подавлен и опустошен. Макбэйн не хотел травмировать Овечкина. Это случайность", — поделился Эллиотт Фридман.

В ночь с 18 на 19 ноября, "Вашингтон" победил "Юту" в гостях со счётом 6:2, при этом Овечкин забил два гола. В третьем периоде матча он получил травму, из-за которой не смог продолжить игру. После дополнительного обследования 20 ноября стало известно, что Овечкин пропустит от четырёх до шести недель из-за полученной травмы.

Уточнения

«Юта» (англ lang="en">Utah Hockey Club) — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

