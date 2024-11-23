Травмировавший Александра Овечкина хоккеист "Юты" подавлен и опустошён

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что канадский нападающий команды НХЛ "Юта" Джек Макбэйн находится в подавленном состоянии после того, как травмировал российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом информирует "Матч ТВ", ссылаясь на Sportskeeda.
"Макбэйн любит играть в жёсткий хоккей, но он не хотел нанести Александру Овечкину травму. Я слышал, что он был подавлен и опустошен. Макбэйн не хотел травмировать Овечкина. Это случайность", — поделился Эллиотт Фридман.
В ночь с 18 на 19 ноября, "Вашингтон" победил "Юту" в гостях со счётом 6:2, при этом Овечкин забил два гола. В третьем периоде матча он получил травму, из-за которой не смог продолжить игру. После дополнительного обследования 20 ноября стало известно, что Овечкин пропустит от четырёх до шести недель из-за полученной травмы.
«Юта» (англ
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
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