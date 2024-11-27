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Секрет древней практики: почему йога подходит каждому

4:06
Спорт

Йога, появившаяся тысячи лет назад в Северной Индии, остается популярным направлением, несмотря на свой древний возраст. Сегодня она воспринимается как способ укрепить тело, успокоить разум и даже изменить образ жизни.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, PDM
Йога

Но что на самом деле представляет собой йога: это духовная практика, физическая тренировка или нечто большее? Разберемся в истории, направлениях и пользе йоги для здоровья.

История и философия

Йога берет свое начало из древнеиндийских текстов. Первое упоминание о ней встречается в Ригведе, где слово "йога" переводится как "связь" — связь между телом и разумом, человеком и высшими силами.

Со временем философия йоги развивалась и достигла своей структуры в Йога-сутрах Патанджали, написанных во II веке до нашей эры.

Восемь ступеней йоги по Патанджали:

  • Яма - принципы взаимодействия с внешним миром (ненасилие, правдивость)
  • Нияма - дисциплина внутреннего мира (саморазвитие, чистота)
  • Асана - физические позы
  • Пранаяма - дыхательные практики.
  • Пратьяхара - отвлечение от внешнего мира.
  • Дхарана - концентрация ума
  • Дхьяна - медитация
  • Самадхи - состояние просветления

Хотя в восприятии многих йога ассоциируется с духовными практиками, первые ступени — это моральные принципы, физические упражнения и работа с дыханием

Остановившись на этих этапах, можно заниматься йогой исключительно как тренировкой тела.

Основные виды йоги

Современная йога предлагает множество направлений, подходящих для разных целей: от улучшения физической формы до релаксации.

  • Хатха-йога - классическая практика, направленная на освоение поз и правильное дыхание
  • Виньяса - плавные переходы между асанами, синхронизированные с дыханием
  • Аштанга-йога - динамическая последовательность поз, неизменная от занятия к занятию
  • Йога-нидра - практика расслабления, улучшающая качество сна
  • Кундалини - работа с энергией через чакры, сопровождающаяся пением мантр
  • Бикрам-йога - тренировки в жарких помещениях с температурой до 40 °C
  • Акройога - сочетание йоги с элементами акробатики
  • Аэройога - выполнение асан в специальных гамаках, подвешенных к потолку

Каждое из направлений имеет свои особенности, но все они развивают гибкость, силу и помогают успокоить ум.

Йога и питание: обязательно ли быть вегетарианцем?

Многие связывают занятия йогой с переходом на вегетарианство, основываясь на принципе ненасилия — Ахимсе.

Однако это правило трактуется шире, включая ненасилие к себе и своим привычкам. Если отказ от мяса приносит дискомфорт или вред вашему здоровью, нет необходимости менять рацион.

Кому подойдет йога?

Йога универсальна: ею могут заниматься мужчины и женщины, дети и пожилые люди. Для каждой группы есть свои рекомендации:

  • Беременные женщины могут облегчить нагрузку на тело и снизить риск осложнений
  • Пожилые люди благодаря йоге улучшают баланс, замедляют прогресс деменции и поддерживают подвижность
  • Мужчины развивают силу и снимают стресс через стойки и балансы

Польза йоги для здоровья

  • Физическое здоровье. Йога объединяет кардио, силовую и балансирующую нагрузки, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
  • Ментальное здоровье. Дыхательные практики и медитации укрепляют нервную систему, уменьшают стресс и тревожность.
  • Беременность. Йога помогает справляться с физическим дискомфортом и способствует здоровому течению беременности.
  • Пожилой возраст. Регулярные занятия замедляют воспалительные процессы и сохраняют когнитивные функции.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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