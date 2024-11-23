Новак Джокович назвал имя своего нового тренера

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Новым тренером 24-кратного чемпиона турниров ATP серба Новака Джоковича станет бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион британец Энди Маррей. Об этом теннисисты сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0 Новак Джокович

"У нас были одни из самых эпических битв в нашем спорте. Нас называли "меняющими игру", "рискующими", "творящими историю". Пришло время одному из моих самых жестких противников встать в мой угол. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей", — поделился Новак Джокович.

По результатам 2024 года, 37-летний Джокович расположился на седьмой позиции в рейтинге ATP. Его ровесник Маррей уникален тем, что дважды становился олимпийским чемпионом. Кроме того, в его активе множество побед на других турнирах. Теперь же он будет тренировать своего давнего соперника.

Уточнения

Сэр Эндрю Бэррон (Энди) Маррей (англ. Andrew Barron (Andy) Murray, род. 15 мая 1987 года в Глазго, Великобритания) — британский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.



Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

