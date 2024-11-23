Новак Джокович назвал имя своего нового тренера

Новым тренером 24-кратного чемпиона турниров ATP серба Новака Джоковича станет бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион британец Энди Маррей. Об этом теннисисты сообщили на своих страницах в социальных сетях.
"У нас были одни из самых эпических битв в нашем спорте. Нас называли "меняющими игру", "рискующими", "творящими историю". Пришло время одному из моих самых жестких противников встать в мой угол. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей", — поделился Новак Джокович.
По результатам 2024 года, 37-летний Джокович расположился на седьмой позиции в рейтинге ATP. Его ровесник Маррей уникален тем, что дважды становился олимпийским чемпионом. Кроме того, в его активе множество побед на других турнирах. Теперь же он будет тренировать своего давнего соперника.
Сэр Эндрю Бэррон (Энди) Маррей (англ. Andrew Barron (Andy) Murray, род. 15 мая 1987 года в Глазго, Великобритания) — британский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.
Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.
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