Холодный душ или горячий: что выбрать после фитнеса

"Даже если вы живете в трех минутах от спортзала, принимайте душ в спортклубе", — советуют тренеры. Фото: flickr. com by Sean McGrath, CC BY 2.0 Запотвшее зеркало

Игнорируя это, новички рискуют столкнуться с дерматологическими проблемами.

Во время тренировки пот выделяет токсины, которые, высыхая, закупоривают поры и создают идеальную среду для бактерий. Но какой душ выбрать: холодный, горячий или контрастный?

Холодный душ

Плюсы: Улучшает циркуляцию крови, насыщает клетки кислородом, придаёт коже упругость.

Минусы: Дополнительный стресс для организма. Исследования показали, что после холодного душа мышцы восстанавливаются медленнее.

Для быстрого снятия боли и отёков, например, между матчами, холодный душ полезен. Но для роста мышц он больше вредит.

Контрастный душ

Плюсы: Активизирует кровообращение, эндокринную и нервную системы, помогает сжигать жир и повышает упругость кожи.

Минусы: Сильный стресс для организма, противопоказан при воспалениях и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Полезен при снижении массы тела, но лучше подождать 20 минут после тренировки.

Горячий душ

Плюсы: Расслабляет мышцы, снимает напряжение, повышает уровень окситоцина.

Минусы: Увеличивает нагрузку на сердце, замедляет восстановление мышц. Исследования Университета Восточной Финляндии показали, что горячий душ ухудшает репродуктивное здоровье мужчин и останавливает синтез гликогена.

Горячий душ лучше принимать перед тренировкой для разогрева суставов. После занятий — не ранее чем через час.

Как выбрать душ после тренировки?

Главное — комфорт. Начните с тёплого душа 3-5 минут, затем можно пробовать контрастные процедуры, увеличивая разницу температур постепенно. Душ должен восстанавливать организм, а не добавлять стресс.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

