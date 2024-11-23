В НХЛ назвали травму Овечкина очень досадной

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что вся лига выражает сожаление по поводу травмы российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0 Александр Овечкин

Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой". Встреча проходила в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счётом 6:2 в пользу "Вашингтона". Овечкин оформил дубль, но в третьем периоде столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном и не смог продолжить игру.

Дэйли отметил в разговоре с РИА Новости, что травма Овечкина является очень досадной, и вся лига желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он смог вернуться на лёд и продолжить играть.

Травма Овечкина временно остановила его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Набрав 15 очков в 18 встречах сезона, Овечкин довёл общее количество голов до 868 и приблизился к рекорду Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

