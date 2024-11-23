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В НХЛ назвали травму Овечкина очень досадной

1:14
Спорт

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что вся лига выражает сожаление по поводу травмы российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
Александр Овечкин

Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой". Встреча проходила в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счётом 6:2 в пользу "Вашингтона". Овечкин оформил дубль, но в третьем периоде столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном и не смог продолжить игру.

Дэйли отметил в разговоре с РИА Новости, что травма Овечкина является очень досадной, и вся лига желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он смог вернуться на лёд и продолжить играть.

Травма Овечкина временно остановила его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Набрав 15 очков в 18 встречах сезона, Овечкин довёл общее количество голов до 868 и приблизился к рекорду Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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