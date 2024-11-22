Дзюба вошёл в стартовый состав "Акрона" на матч с "Рубином"

Футбольные клубы "Рубин" из Казани и "Акрон" из Тольятти объявили составы, которые выйдут на поле с первых минут матча 16-го тура РПЛ. В стартовом составе "Акрона" на игру выйдет форвард Артем Дзюба.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0 Артём Дзюба

Состав "Рубина": Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

Состав "Акрона": Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Хубулов.

Матч пройдет на домашнем стадионе "Рубина" "Ак Барс Арена" в Казани. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

После завершения 15 туров чемпионата России по футболу "Акрон" расположился на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков. "Рубин" из Казани опережает своего соперника на три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



«Руби́н» — российский профессиональный футбольный клуб из города Казань.

