Дзюба вошёл в стартовый состав "Акрона" на матч с "Рубином"

Футбольные клубы "Рубин" из Казани и "Акрон" из Тольятти объявили составы, которые выйдут на поле с первых минут матча 16-го тура РПЛ. В стартовом составе "Акрона" на игру выйдет форвард Артем Дзюба.
Состав "Рубина": Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.
Состав "Акрона": Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Хубулов.
Матч пройдет на домашнем стадионе "Рубина" "Ак Барс Арена" в Казани. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
После завершения 15 туров чемпионата России по футболу "Акрон" расположился на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков. "Рубин" из Казани опережает своего соперника на три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».
«Руби́н» — российский профессиональный футбольный клуб из города Казань.
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