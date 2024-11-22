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Врач прогнозирует Овечкину трудности в погоне за Гретцки из-за травмы

1:15
Спорт

Спортивный врач Никита Карлицкий высказал мнение, что успех российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в погоне за рекордом по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), принадлежащем канадцу Уэйну Гретцки, напрямую зависит от состояния его здоровья. Об этом сообщает "ВсеПроСпорт".

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
Александр Овечкин

Накануне, 19 ноября, "Вашингтон" одержал победу над "Ютой" со счётом 6:2 в гостевом матче НХЛ, а Овечкин отметился двумя голами. Однако в третьем периоде он получил травму ноги от конька Джека Макбэйна и был вынужден покинуть площадку. После обследования у Овечкина был обнаружен перелом малоберцовой кости левой ноги, из-за чего он пропустит от четырёх до шести недель.

Несмотря на травму, Овечкин продолжает стремиться к "вечному" рекорду Гретцки, который забросил 894 шайбы за свою карьеру. На данный момент на счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, что означает отставание в 26 шайб. В текущем сезоне он забил 15 голов.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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