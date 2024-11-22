Конор Макгрегор признан виновным в деле об изнасиловании

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое имело место в декабре 2018 года. Об этом сообщает MMA Junkie.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0 Conor McGregor 2018

Макгрегора и его друга Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они совершили насилие над знакомой по имени Никита Ни Лаймхин. Сам боец не оспаривал факт полового контакта, однако утверждал, что он произошёл по обоюдному согласию.

Спортсмену было предписано выплатить около €250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Этот случай не является единственным, в котором Макгрегор сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии. 15 июня 2023 года TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, которое произошло во время финального матча НБА между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит" 9 июня. В тот же день в полицию Денвера обратилась девушка, которая утверждала, что Макгрегор запер её в туалете стадиона и принудил к оральному сексу. Она ударила ирландца в живот и сбежала. Представители команды Макгрегора назвали эти обвинения ложными.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC.

