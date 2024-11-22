Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач прогнозирует Овечкину трудности в погоне за Гретцки из-за травмы
Рост цен и энергокризис грозят Молдавии и Приднестровью
В Ярославле запретили использование иностранных слов на уличных вывесках
Китай готовит самый мощный инструмент для изучения гравитации
Готовим фасоль с умом: быстрые рецепты и советы
Почему важно приучать собаку спать отдельно
Эти привычки разрушают мозг — избавьтесь от них сейчас
Как молоко поможет вам вырастить отличный урожай огурцов
Пять процедур, которые помогут вернуть идеальную текстуру кожи

Конор Макгрегор признан виновным в деле об изнасиловании

1:21
Спорт

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое имело место в декабре 2018 года. Об этом сообщает MMA Junkie.

Conor McGregor 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Russian Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0
Conor McGregor 2018

Макгрегора и его друга Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они совершили насилие над знакомой по имени Никита Ни Лаймхин. Сам боец не оспаривал факт полового контакта, однако утверждал, что он произошёл по обоюдному согласию.

Спортсмену было предписано выплатить около €250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Этот случай не является единственным, в котором Макгрегор сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии. 15 июня 2023 года TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, которое произошло во время финального матча НБА между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит" 9 июня. В тот же день в полицию Денвера обратилась девушка, которая утверждала, что Макгрегор запер её в туалете стадиона и принудил к оральному сексу. Она ударила ирландца в живот и сбежала. Представители команды Макгрегора назвали эти обвинения ложными.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Еда и рецепты
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом Аудио 
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Авто
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Последние материалы
Врач прогнозирует Овечкину трудности в погоне за Гретцки из-за травмы
Рост цен и энергокризис грозят Молдавии и Приднестровью
В Ярославле запретили использование иностранных слов на уличных вывесках
Китай готовит самый мощный инструмент для изучения гравитации
Готовим фасоль с умом: быстрые рецепты и советы
Почему важно приучать собаку спать отдельно
Эти привычки разрушают мозг — избавьтесь от них сейчас
Как молоко поможет вам вырастить отличный урожай огурцов
Пять процедур, которые помогут вернуть идеальную текстуру кожи
Как ускорить созревание перца: 8 проверенных методов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.