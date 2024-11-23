Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
Единственный завод модулей для СПГ в России под угрозой консервации
Уникальный прибор из России помогает БПЛА искать утечки метана
Почему российской путешественнице было страшно оставаться в США и Канаде
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Избежать обмана в автосервисе помогут простые рекомендации

Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час

1:47
Спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина выразила своё мнение относительно дальнейшей карьеры фигуристок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Евгении Медведевой.

Ирина Роднина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0
Ирина Роднина

По словам Родниной, Загитова, Щербакова и Медведева являются "факирами на час". Она считает, что их спортивная карьера продлится не более полутора-двух сезонов.

"К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева — хотя она в меньшей степени, — что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона — и все", — сказала Роднина в разговоре со Sport24.

Роднина также отметила, что пресса уделяет слишком много внимания этим фигуристкам, в результате чего другие виды фигурного катания, такие как танцы и парное катание, теряют свою популярность.

Алине Загитовой 22 года. Она стала победительницей Олимпийских игр 2018 года, а также чемпионкой мира и Европы. С декабря 2019 года она не участвует в соревнованиях.

Евгения Медведева, которой на данный момент 25 лет, дважды становилась чемпионкой мира, а также вице-чемпионкой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой Европы. В 2023 году она завершила свою карьеру.

Анне Щербаковой сейчас 20 лет. Она трижды становилась чемпионкой России, а также чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. С Игр 2022 года она не участвует в турнирах. В марте она перенесла операцию.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.

А́нна Станисла́вовна Щербако́ва (род. 28 марта 2004, Москва, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Авто
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром Аудио 
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
Единственный завод модулей для СПГ в России под угрозой консервации
Уникальный прибор из России помогает БПЛА искать утечки метана
Почему российской путешественнице было страшно оставаться в США и Канаде
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Избежать обмана в автосервисе помогут простые рекомендации
Как сделать идеальную маску для лица с огурцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.