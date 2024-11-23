Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина выразила своё мнение относительно дальнейшей карьеры фигуристок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Евгении Медведевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0 Ирина Роднина

По словам Родниной, Загитова, Щербакова и Медведева являются "факирами на час". Она считает, что их спортивная карьера продлится не более полутора-двух сезонов.

"К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева — хотя она в меньшей степени, — что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона — и все", — сказала Роднина в разговоре со Sport24.

Роднина также отметила, что пресса уделяет слишком много внимания этим фигуристкам, в результате чего другие виды фигурного катания, такие как танцы и парное катание, теряют свою популярность.

Алине Загитовой 22 года. Она стала победительницей Олимпийских игр 2018 года, а также чемпионкой мира и Европы. С декабря 2019 года она не участвует в соревнованиях.

Евгения Медведева, которой на данный момент 25 лет, дважды становилась чемпионкой мира, а также вице-чемпионкой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой Европы. В 2023 году она завершила свою карьеру.

Анне Щербаковой сейчас 20 лет. Она трижды становилась чемпионкой России, а также чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. С Игр 2022 года она не участвует в турнирах. В марте она перенесла операцию.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.



А́нна Станисла́вовна Щербако́ва (род. 28 марта 2004, Москва, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

