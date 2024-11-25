Почувствуй себя в 50 лет на 25: упражнение, чтобы продлить молодость

Некоторые виды тренировок могут предотвратить скачки давления. Например, изометрические упражнения, включая "планку" и "стульчик". Еще эффективен аэробный тренинг.
"Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления", — цитирует врача ЛФК и спортивной медицины Марию Тихомирову "KP.RU".
Она назвала аэробные нагрузки — лучшим и безопасным методом избавления от скачков давления.
Перед тренировками нужно получить разрешение терапевта.
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