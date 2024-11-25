Вы обретёте тело мечты и лёгкость: эти тренировки идеальны осенью

Осенью лучше выбирать те тренировки, которые можно провести на свежем воздухе. Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила виды спорта, которые идеально подходят для этого сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., CC BY-SA 3.0 Бег

Бег

Профессионалы не прерывают тренировки даже холодной зимой. Новичкам лучше начинать не с интенсивных пробежек. Пешая ходьба в среднем и высоком темпе послужит неплохим началом для тех, кто планирует заняться бегом. Особенно людям, имеющим какие-либо хронические заболевания и избыточный вес.

Пеший туризм

Этот вид активности задействует еще большее количество мышц. Ходьба по пересеченной местности хоть и не требует специальной подготовки, но является весьма эффективным методом тренировки. У вас укрепятся мышцы, улучшится работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Пеший туризм поможет снизить негативное воздействие стресса на организм. Например, поход в горы после тяжелой рабочей недели — отличный способ отдохнуть морально, пишет "СЭ".

Настольный теннис

Им можно заниматься и на улице. Кстати, в Грузии это очень популярно среди местных жителей. Настольный теннис несет в себе соревновательный дух и аэробную нагрузку. Благодаря ему вы улучшите координацию, зрительную реакцию и сожжете калории.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



