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Вы обретёте тело мечты и лёгкость: эти тренировки идеальны осенью

Спорт

Осенью лучше выбирать те тренировки, которые можно провести на свежем воздухе. Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила виды спорта, которые идеально подходят для этого сезона.

Бег
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., CC BY-SA 3.0
Бег

Бег

Профессионалы не прерывают тренировки даже холодной зимой. Новичкам лучше начинать не с интенсивных пробежек. Пешая ходьба в среднем и высоком темпе послужит неплохим началом для тех, кто планирует заняться бегом. Особенно людям, имеющим какие-либо хронические заболевания и избыточный вес.

Пеший туризм

Этот вид активности задействует еще большее количество мышц. Ходьба по пересеченной местности хоть и не требует специальной подготовки, но является весьма эффективным методом тренировки. У вас укрепятся мышцы, улучшится работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Пеший туризм поможет снизить негативное воздействие стресса на организм. Например, поход в горы после тяжелой рабочей недели — отличный способ отдохнуть морально, пишет "СЭ".

Настольный теннис

Им можно заниматься и на улице. Кстати, в Грузии это очень популярно среди местных жителей. Настольный теннис несет в себе соревновательный дух и аэробную нагрузку. Благодаря ему вы улучшите координацию, зрительную реакцию и сожжете калории.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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