Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, о каких заболеваниях может свидетельствовать нервный тик
Назван неожиданный участок кожи, на котором лучше тестировать оттенок тонального крема
Ошибка, которую вы делаете при варке картофеля, и как её исправить
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Секреты ухода за спатифиллумом: создайте идеальные условия для цветения
ФОСТ предлагает налоговые льготы для женщин в онлайн-торговле
Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым
Откройте для себя невероятные преимущества боярышников для вашего участка
Как медведи на Ямале переживают изменение климата

Ваши ножки всех мужчин сведут с ума после этих упражнений

1:02
Спорт

Эти эффективные упражнения, которые можно выполнять дома, помогут получить ноги мечты.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM
Носки

Сначала нужно выполнить разминку, а после — растянуть мышцы, пишет "СЭ".

Подъём на носки стоя

Ноги расположите на ширине плеч, руки — вдоль тела. Перенесите вес тела на носки. Поднимите пятки над полом. Вернитесь в исходное положение.

Прыжки из приседа

Согните ноги в коленных суставах, отведите таз назад, выполняя приседание. Спина прямая. В нижней точке движения угол в коленях составляет примерно 90 градусов, бедра параллельны по отношению к полу, а колени — над стопами, не выходят за линию носков. Из приседания выпрыгните. Затем повторите упражнение.

Прыжки со скакалкой

Выполняйте прыжки через скакалку на обеих ногах. Старайтесь "мягко пружинить", аккуратно приземляясь, чтобы не повредить колени, голеностоп и позвоночник.

Уточнения

Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему моторное масло уходит быстрее
Авто
Почему моторное масло уходит быстрее Аудио 
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым
Откройте для себя невероятные преимущества боярышников для вашего участка
Как медведи на Ямале переживают изменение климата
Важно не столько вылечиться, сколько научиться жить со своими болезнями
Как сделать однокомнатную квартиру уютной и просторной: простые советы
Добавьте цвета и настроения — замените чёрную тушь для ресниц на цветную зимой 2024-25
Учёные раскрыли, какой продукт уменьшает риск возникновения деменции
Максим Дунаевский вспомнил, как проснулся знаменитым
Концепция all inclusive негативно влияет на экономику Турции
Ваши ножки всех мужчин сведут с ума после этих упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.