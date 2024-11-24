Ваши ножки всех мужчин сведут с ума после этих упражнений

Эти эффективные упражнения, которые можно выполнять дома, помогут получить ноги мечты.
Сначала нужно выполнить разминку, а после — растянуть мышцы, пишет "СЭ".
Ноги расположите на ширине плеч, руки — вдоль тела. Перенесите вес тела на носки. Поднимите пятки над полом. Вернитесь в исходное положение.
Согните ноги в коленных суставах, отведите таз назад, выполняя приседание. Спина прямая. В нижней точке движения угол в коленях составляет примерно 90 градусов, бедра параллельны по отношению к полу, а колени — над стопами, не выходят за линию носков. Из приседания выпрыгните. Затем повторите упражнение.
Выполняйте прыжки через скакалку на обеих ногах. Старайтесь "мягко пружинить", аккуратно приземляясь, чтобы не повредить колени, голеностоп и позвоночник.
Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.