Ваши ножки всех мужчин сведут с ума после этих упражнений

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эти эффективные упражнения, которые можно выполнять дома, помогут получить ноги мечты.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM Носки

Сначала нужно выполнить разминку, а после — растянуть мышцы, пишет "СЭ".

Подъём на носки стоя

Ноги расположите на ширине плеч, руки — вдоль тела. Перенесите вес тела на носки. Поднимите пятки над полом. Вернитесь в исходное положение.

Прыжки из приседа

Согните ноги в коленных суставах, отведите таз назад, выполняя приседание. Спина прямая. В нижней точке движения угол в коленях составляет примерно 90 градусов, бедра параллельны по отношению к полу, а колени — над стопами, не выходят за линию носков. Из приседания выпрыгните. Затем повторите упражнение.

Прыжки со скакалкой

Выполняйте прыжки через скакалку на обеих ногах. Старайтесь "мягко пружинить", аккуратно приземляясь, чтобы не повредить колени, голеностоп и позвоночник.

Уточнения

Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.

