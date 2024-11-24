Фигура притянет сотни взглядов, если вы каждый день будете делать это

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1:44
Спорт

Сидячий образ жизни, лень и отсутствие спорта приводят к проблемам со спиной — перенапряжению, спазмам и искривлению. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева назвала три упражнения, которые за месяц помогут укрепить глубокие мышцы спины и добиться красивой осанки.

Девушка на пляже
Фото: Pravda.Ru by Алёна Наумова
Девушка на пляже

Плавание лёжа на животе

Исходное положение — лежа на животе. Руки вытянуты вперед, стопы прижаты к полу. Движения похожи на плавание. На выдохе сгибаем правую руку, локоть идет вниз к тазобедренному суставу. Левой рукой делаем движение вперед. На вдохе меняем руки.

Лобковой костью нужно давить в пол, чтобы не было большого прогиба в пояснице, пишет "СЭ".

Сведение рук

Исходное положение — лежа на животе, таз прижат к полу. Шея прямая, не закидывайте голову назад. Соединяем ладони за спиной в области лопаток, одна рука спереди, другая сзади. Поочередно меняем руки.
Упражнение требует хорошего раскрытия плечей и грудного отдела. Новички могут просто тянуться ладонями.

Подъем плеч лежа на животе

Исходное положение — то же.

Руки согнуты. Ладони сцеплены в замок, лежат на крестце. Локти тянутся к полу. На выдохе приподнимаем плечи и голову, слегка прогибаемся и сводим лопатки вместе. В этот момент сцепленными руками тянемся к пяткам. Остаемся в этом положении на несколько секунд, затем на вдохе опускаемся, локти касаются пола.

Макушкой нужно тянуться вперед.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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