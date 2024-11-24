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Вау! Отёки исчезли за 15 минут: как добиться такого эффекта

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Спорт

Тренировки с массажным роллом (МФР) или теннисным мячом помогут снять отек, улучшить подвижность суставов и эластичность мышц. Вы станете выглядеть моложе и привлекательнее.

мяч
Фото: www.flickr.com by Алош Беннетт, CC BY 2.0
мяч

Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала, что МФР отлично подходит для тех, кто худеет, и тех, кто пытается набрать мышечную массу.

Дело в том, что эта техника самомассажа оказывает положительное влияние на качество движений суставов и связок. Упражнения с роллом активируют глубокие мышцы и улучшают кровообращение, что способствует потере лишних килограммов.

"Упражнения МФР снимают спазм с мышц и помогают сделать мягкой ткань фасции", — цитирует тренера "СЭ".

Добавим, что и после 15 минут занятий каждый день будет виден хороший результат.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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