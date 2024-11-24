Вам захочется жить и дышать полной грудью после этих двух упражнений

Если у вас был плохой день или кто-то испортил настроение, выполните эти два простых упражнения. Они действуют как антистресс для тела.
Специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова уверена, что эмоции человек ощущает через тело. Если нет хорошего контакта с организмом, может стать тревожно, страшно или весело, пишет "СЭ".
Медленно поверните голову из стороны в сторону. Сколько времени занимает этот поворот? Условно предположим, что он делается на три счета. А теперь сделайте такой же поворот на десять счетов. В процессе поворота обратите внимание на свои ощущения и подумайте, что можно расслабить в этом движении. Может быть, получится снять напряжение с плеч, челюсти. Следующий поворот выполните на 15 счетов — и снова задайте себе вопрос "что я еще могу расслабить в процессе поворота?". Постепенно увеличивайте продолжительность движения. При выполнении этого упражнения начинают ощущаться мышцы шеи, плеч и даже головы, а лицо расслабляется.
Сделайте поворот на двенадцатом грудном позвонке. Положите одну ладонь на солнечное сплетение (нервный пучок под диафрагмой, примерно в середине живота под грудной клеткой), другую — на спину напротив этой области. Это и будет двенадцатый грудной позвонок.
Представьте, что нижняя часть тела (ниже солнечного сплетения) заморожена, а верхняя часть вращается. Сделайте первое движение так, как комфортно, а теперь снова замедлите его — так, чтобы поворот был на 10-15 счетов. Постепенно увеличивайте количество счетов и постоянно задавайте себе вопрос: "Что я еще могу расслабить в этом движении?". Отмечайте, как меняется дыхание в процессе.
С помощью этих простых действий вы проработаете активные зоны позвоночника. Контакт мозга с телом будет выстроен.
Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений.
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