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Вам захочется жить и дышать полной грудью после этих двух упражнений

2:07
Спорт

Если у вас был плохой день или кто-то испортил настроение, выполните эти два простых упражнения. Они действуют как антистресс для тела.

Медитация
Фото: Flickr by Moyan Brenn, CC BY 2.0
Медитация

Специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова уверена, что эмоции человек ощущает через тело. Если нет хорошего контакта с организмом, может стать тревожно, страшно или весело, пишет "СЭ".

Первое упражнение

Медленно поверните голову из стороны в сторону. Сколько времени занимает этот поворот? Условно предположим, что он делается на три счета. А теперь сделайте такой же поворот на десять счетов. В процессе поворота обратите внимание на свои ощущения и подумайте, что можно расслабить в этом движении. Может быть, получится снять напряжение с плеч, челюсти. Следующий поворот выполните на 15 счетов — и снова задайте себе вопрос "что я еще могу расслабить в процессе поворота?". Постепенно увеличивайте продолжительность движения. При выполнении этого упражнения начинают ощущаться мышцы шеи, плеч и даже головы, а лицо расслабляется.

Второе упражнение

Сделайте поворот на двенадцатом грудном позвонке. Положите одну ладонь на солнечное сплетение (нервный пучок под диафрагмой, примерно в середине живота под грудной клеткой), другую — на спину напротив этой области. Это и будет двенадцатый грудной позвонок.
Представьте, что нижняя часть тела (ниже солнечного сплетения) заморожена, а верхняя часть вращается. Сделайте первое движение так, как комфортно, а теперь снова замедлите его — так, чтобы поворот был на 10-15 счетов. Постепенно увеличивайте количество счетов и постоянно задавайте себе вопрос: "Что я еще могу расслабить в этом движении?". Отмечайте, как меняется дыхание в процессе.

С помощью этих простых действий вы проработаете активные зоны позвоночника. Контакт мозга с телом будет выстроен.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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