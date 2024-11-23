Подруги обзавидуются! Вы добьётесь идеального тела, если будете делать это

Если вы много тренируетесь, но результат заставляет ждать, значит вы что-то делаете не так. Основной повод взять паузу — отсутствие прогресса, считает специалист в области физиологии и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы Дэниел Брейсон.
Многие фитнес-блогеры утверждают, что недельный перерыв от тренажерного зала каждые полтора-два месяца может значительно улучшить результаты.
Брейсон же убежден, что задача такого "разгрузочного" периода в том, чтобы дать организму возможность восстановить повреждения от интенсивных тренировок.
Чтобы избежать этого и улучшить физическую форму, он рекомендует гнаться не за количеством выполненных упражнений, а их эффективности, пишет The Conversation.
Прогре́сс (лат. progressus — движение вперёд, успех) — направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, повышение уровня организации, усложнение способа организации, характеризуется увеличением внутренних связей.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.