Подруги обзавидуются! Вы добьётесь идеального тела, если будете делать это

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Если вы много тренируетесь, но результат заставляет ждать, значит вы что-то делаете не так. Основной повод взять паузу — отсутствие прогресса, считает специалист в области физиологии и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы Дэниел Брейсон.

Фото: flickr.com by Скотт Уэбб, CC0 Девушка в спортивном костюме

Многие фитнес-блогеры утверждают, что недельный перерыв от тренажерного зала каждые полтора-два месяца может значительно улучшить результаты.

Брейсон же убежден, что задача такого "разгрузочного" периода в том, чтобы дать организму возможность восстановить повреждения от интенсивных тренировок.

Чтобы избежать этого и улучшить физическую форму, он рекомендует гнаться не за количеством выполненных упражнений, а их эффективности, пишет The Conversation.

Уточнения

Прогре́сс (лат. progressus — движение вперёд, успех) — направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, повышение уровня организации, усложнение способа организации, характеризуется увеличением внутренних связей.

