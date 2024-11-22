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Карпин объявил, когда намерен завершить тренерскую деятельность

0:42
Спорт

Главный тренер российской сборной и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин планирует уйти на пенсию, когда ему исполнится 60 лет.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0
Валерий Карпин

Валерий Карпин ответил на вопрос о том, сколько ещё он хотел бы работать тренером, сказав, что, возможно, еще лет пять. Он добавил, что ситуация может измениться, и, когда ему исполнится 60 лет, он, вероятно, захочет продолжить тренировать ещё пять лет.

По его словам, через пять лет он представляет себя на пенсии и планирует заниматься воспитанием детей и внуков.

Этим летом Карпин подписал новый четырёхлетний контракт со сборной России.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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