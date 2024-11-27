Чем опасен спортзал: скрытые риски для вашей кожи

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Тренажерный зал у большинства людей ассоциируется с заботой о здоровье. Это место, где можно сбросить вес, улучшить физическую форму и повысить общие показатели здоровья.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0 Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Однако немногие задумываются о скрытых рисках. Если игнорировать базовые правила гигиены, спортзал может стать источником инфекций, которые способны свести на нет все усилия.

Сегодня мы расскажем о инфекциях, которые можно подхватить в спортивном зале, и о том, как защитить себя от них.

Опасность инфекций в спортзале

На первый взгляд, тренажерный зал кажется местом, где здоровье только укрепляется. Но данные Национального объединения тренеров в США показывают, что более половины болезней, выявленных в спортивных залах, относятся к инфекционным кожным заболеваниям.

Особенно опасно несоблюдение правил гигиены, как в использовании тренажеров, так и в уходе за собственным телом.

Золотистый стафилококк

Одной из самых распространенных инфекций, встречающихся в спортзале, является золотистый стафилококк. Это бактерия, которая может вызвать высыпания, гнойнички и воспаления кожи, покрытые золотистой коркой. Более того, она может поражать внутренние органы и отличается высокой устойчивостью к антибиотикам, включая пенициллин.

Например, вы тренируетесь на эллиптическом тренажере, потеете и машинально вытираете лицо рукой. Через несколько дней обнаруживаете раздражение или воспаленные участки кожи. Такие симптомы могут быть вызваны золотистым стафилококком.

Чтобы избежать заражения:

Используйте полотенце для вытирания пота.

Оно будет меньше контактировать с поверхностями, чем ваши руки.

Стирайте полотенце после каждого посещения спортзала.

Используйте горячую воду и моющие средства, чтобы уничтожить бактерии.

Как минимизировать риск

Поддержание чистоты тела до, после и во время тренировки играет ключевую роль. Очищайте руки перед использованием тренажеров и не забывайте протирать их антисептическими салфетками. Носите сменную обувь и избегайте ходьбы босиком, особенно в душевых или раздевалках.

Также не стоит делиться личными вещами, такими как полотенца, бутылки для воды или коврики для йоги. Эти меры помогут вам сохранить здоровье даже в самом многолюдном спортзале.

Уточнения

Стафилоко́кки (лат. Staphylococcus, от др.-греч. σταφυλή "виноградная гроздь' и κόκκος "зерно, ягода') — род бактерий семейства Staphylococcaceae.

