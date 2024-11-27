Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем забивать ржавые гвозди в яблоню
Что лишает вас свежести? Главные ошибки женщин
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Учёные расшифровали странный сигнал от мертвой звезды
Алла Пугачёва поздравила напугавшего народ Бориса Гребенщикова*
Закрытые двери и кошки: причины, почему это может быть опасно
Метаболизм и возраст: что тормозит обмен веществ
Рейтинг кроссоверов с пробегом, которые не отличаются высокой надежностью
Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея

Чем опасен спортзал: скрытые риски для вашей кожи

2:34
Спорт

Тренажерный зал у большинства людей ассоциируется с заботой о здоровье. Это место, где можно сбросить вес, улучшить физическую форму и повысить общие показатели здоровья.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Однако немногие задумываются о скрытых рисках. Если игнорировать базовые правила гигиены, спортзал может стать источником инфекций, которые способны свести на нет все усилия.

Сегодня мы расскажем о инфекциях, которые можно подхватить в спортивном зале, и о том, как защитить себя от них.

Опасность инфекций в спортзале

На первый взгляд, тренажерный зал кажется местом, где здоровье только укрепляется. Но данные Национального объединения тренеров в США показывают, что более половины болезней, выявленных в спортивных залах, относятся к инфекционным кожным заболеваниям.

Особенно опасно несоблюдение правил гигиены, как в использовании тренажеров, так и в уходе за собственным телом.

Золотистый стафилококк

Одной из самых распространенных инфекций, встречающихся в спортзале, является золотистый стафилококк. Это бактерия, которая может вызвать высыпания, гнойнички и воспаления кожи, покрытые золотистой коркой. Более того, она может поражать внутренние органы и отличается высокой устойчивостью к антибиотикам, включая пенициллин.

Например, вы тренируетесь на эллиптическом тренажере, потеете и машинально вытираете лицо рукой. Через несколько дней обнаруживаете раздражение или воспаленные участки кожи. Такие симптомы могут быть вызваны золотистым стафилококком.

Чтобы избежать заражения:

  • Используйте полотенце для вытирания пота.
  • Оно будет меньше контактировать с поверхностями, чем ваши руки.
  • Стирайте полотенце после каждого посещения спортзала.
  • Используйте горячую воду и моющие средства, чтобы уничтожить бактерии.

Как минимизировать риск

Поддержание чистоты тела до, после и во время тренировки играет ключевую роль. Очищайте руки перед использованием тренажеров и не забывайте протирать их антисептическими салфетками. Носите сменную обувь и избегайте ходьбы босиком, особенно в душевых или раздевалках.

Также не стоит делиться личными вещами, такими как полотенца, бутылки для воды или коврики для йоги. Эти меры помогут вам сохранить здоровье даже в самом многолюдном спортзале.

Уточнения

Стафилоко́кки (лат. Staphylococcus, от др.-греч. σταφυλή "виноградная гроздь' и κόκκος "зерно, ягода') — род бактерий семейства Staphylococcaceae.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Домашние животные
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать Аудио 
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Садоводство, цветоводство
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Что нельзя сажать рядом с морковью
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Европа без российского газа? Еврокомиссия расписалась в собственных шизофрении и мазохизме Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Зачем забивать ржавые гвозди в яблоню
Что лишает вас свежести? Главные ошибки женщин
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Учёные расшифровали странный сигнал от мертвой звезды
Алла Пугачёва поздравила напугавшего народ Бориса Гребенщикова*
Закрытые двери и кошки: причины, почему это может быть опасно
Метаболизм и возраст: что тормозит обмен веществ
Европа без российского газа? Еврокомиссия расписалась в собственных шизофрении и мазохизме
Рейтинг кроссоверов с пробегом, которые не отличаются высокой надежностью
Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.