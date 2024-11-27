Спина без боли: ошибки, которых легко избежать в спортзале

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С каждым годом все больше людей направляются в спортзал, чтобы укрепить спину и исправить осанку.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0 Фитнес

Однако эта область тренировок окутана мифами и страхами. Женщины часто опасаются "перекачать" спину, а мужчины — не проработать её достаточно эффективно.

О том, как правильно тренировать мышцы спины и избегать распространённых ошибок, рассказала фитнес-эксперт и старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.

Комплексный подход к тренировкам

Одна из главных ошибок — сосредоточенность исключительно на мышцах спины. Упор на одну группу мышц, без должного внимания к прессу, рукам и груди, может привести к неравномерному развитию тела, зажимам и перегрузкам.

"Только продуманная, сбалансированная программа тренировок позволяет укрепить спину и избежать дискомфорта", — подчёркивает Акулина Бахтурина.

Упражнения на мобильность и растяжку

Для формирования здоровой и красивой спины важно уделять внимание мобильности и растяжке. Тренировки должны включать:

упражнения на артикуляцию позвоночника

движения для улучшения подвижности лопаток

растяжку

Эти элементы снижают риск травм и делают тренировку более эффективной.

Учет особенностей здоровья

Многие взрослые сталкиваются с заболеваниями позвоночника, такими как грыжа или гиперлордоз. Важно проконсультироваться с врачом перед началом тренировок, чтобы избежать ухудшения состояния.

Некоторые упражнения могут быть противопоказаны. Например, тренировки с дополнительным весом или скручивания позвоночника при определённых диагнозах могут нанести вред.

"Правильная программа помогает не только укрепить спину, но и уменьшить боли, сделав тренировки безопасными и полезными", — отмечает эксперт.

Не путайте цель с методами

Нередко люди стремятся исправить осанку, активно тренируя спину.

Однако осанка — это прежде всего привычка держать спину прямо. Лучшим направлением для её формирования является классическая хореография.

"Танцы позволяют не только укрепить мышцы, но и развить привычку расправлять плечи вне тренировок", — рекомендует Акулина Бахтурина.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

