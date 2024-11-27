Найди свой спорт: что попробовать, если зал не для вас

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Регулярные тренировки не только поддерживают фигуру, но и улучшают настроение, сон, когнитивные способности и замедляют старение.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, CC BY-SA 4.0 Спорт в паре

Главное — начать и сделать спорт привычкой.

Начните с малого

Не ставьте глобальных целей вроде марафона, если давно не тренировались. Начните с 10 минут упражнений в день или ежедневных прогулок. Маленькие достижения мотивируют лучше глобальных задач.

Устраните препятствия

Минимизируйте сложности: подберите удобную одежду и обувь, храните форму в зале, занимайтесь дома. Сделайте физическую активность максимально доступной.

Награждайте себя

Свяжите тренировки с удовольствием. Например, слушайте любимую аудиокнигу или подкаст только во время занятий. Это стимулирует регулярность.

Найдите единомышленников

Тренируйтесь с друзьями или семьёй. Совместные занятия создают чувство ответственности и мотивацию продолжать.

Ищите подходящий вид спорта

Попробуйте разные направления: от пилатеса до командных игр. Найдите то, что приносит радость, чтобы спорт стал частью вашей жизни.

Регулярность и простота — ключевые шаги к здоровой привычке, которая улучшит вашу жизнь.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

