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Спорт в семье: как создать традиции, которые объединяют

2:13
Спорт

Каждый пятый ребёнок в России сталкивается с лишним весом, и одна из ключевых причин — недостаток физической активности.

Ребенок с мячом
Фото: Freepik by prostooleh, PDM
Ребенок с мячом

Как же помочь детям полюбить спорт и сделать его частью их жизни? 

Начните с себя

Дети — отражение своего окружения. Они впитывают поведение родителей и других взрослых. Если родители говорят о пользе спорта, но сами проводят вечера на диване с пивом, ребёнок теряет доверие: слова расходятся с делами.

Формируйте привычку

Начинать приучать к спорту лучше с раннего возраста. Физическая активность помогает развить лидерские качества, дисциплину и умение ставить цели.

Важно не столько выбрать идеальный вид спорта, сколько сформировать у ребёнка привычку к движению, которая останется на всю жизнь.

Создавайте семейные традиции

Спорт — это не только тренировки, но и часть семейной культуры. Это можно внедрить через:

  • Совместные активности: прогулки, катание на велосипедах, плавание или бег — доступные варианты для всех возрастов.
  • Планирование: включайте в расписание семейные обсуждения спортивных планов на неделю: проговаривайте цели, разбирайте сложности.
  • Семейный фитнес: хороший клуб с комфортными залами и инфраструктурой для всей семьи помогает поддерживать интерес и удовольствие от спорта.

Учитесь у детей

Дети могут вдохновить взрослых. Например, многие родители начинают тренироваться, чтобы проводить больше времени с ребёнком. В фитнес-аэробике популярны семейные тренировки, где родители вместе с детьми выполняют упражнения и участвуют в соревнованиях.

Поддерживайте ребёнка

Результат не всегда главное. Важно интересоваться успехами ребёнка, спрашивать о его впечатлениях и хвалить за усилия.

Ошибкой будет критика или манипуляция чувствами вины за неудачи. Это подрывает уверенность и мотивацию. Наоборот, дети должны знать, что их поддержат, независимо от результата.

Тогда занятия спортом будут приносить радость и желание продолжать.

Уточнения

Тради́ция (от лат. trāditiō «предание», обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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