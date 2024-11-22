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Назван идеальный вид спорта для офисных работников

1:04
Спорт

Избежать дискомфорта возможно благодаря регулярной физической активности. Профессор кафедры спортивной медицины и реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов отметил, что для офисных работников наилучшим вариантом является северная ходьба. Об этом сообщает "Чемпионат". 

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM
Лень

"Лучше всего — так называемая северная ходьба, которую ошибочно считают скандинавской. Это потрясающая вещь, и нужно будет широко внедрять её в социальную группу офисных работников", — подчеркнул врач.

По утверждению Фролова, особенно заметные результаты от этого вида спорта наблюдают те, кто испытывает боли в спине. Умеренная нагрузка способствует расслаблению мышц и устранению причин дискомфорта.

"Нужно работать со структурой. Нужно избавляться от очагов, от генератора боли. Таким образом удастся повысить и уровень мотивации, и психоэмоциональное состояние, и избавить пациента от этих сложностей", — отметил профессор.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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