Назван идеальный вид спорта для офисных работников

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Избежать дискомфорта возможно благодаря регулярной физической активности. Профессор кафедры спортивной медицины и реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов отметил, что для офисных работников наилучшим вариантом является северная ходьба. Об этом сообщает "Чемпионат".

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"Лучше всего — так называемая северная ходьба, которую ошибочно считают скандинавской. Это потрясающая вещь, и нужно будет широко внедрять её в социальную группу офисных работников", — подчеркнул врач.

По утверждению Фролова, особенно заметные результаты от этого вида спорта наблюдают те, кто испытывает боли в спине. Умеренная нагрузка способствует расслаблению мышц и устранению причин дискомфорта.

"Нужно работать со структурой. Нужно избавляться от очагов, от генератора боли. Таким образом удастся повысить и уровень мотивации, и психоэмоциональное состояние, и избавить пациента от этих сложностей", — отметил профессор.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́— ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.



