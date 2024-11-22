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Как убрать боль в мышцах после тренировки?

1:53
Спорт

После интенсивной тренировки многие сталкиваются с неприятным ощущением мышечной боли, известной как крепатура. Это нормальный процесс, свидетельствующий о том, что мышцы адаптируются к нагрузкам. Однако, чтобы облегчить симптомы и ускорить восстановление, полезно применять несколько простых методов, сообщает "Чемпионат".

Мужчина выполняет подтягивания
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM
Мужчина выполняет подтягивания
  • Активное восстановление: Легкая физическая активность, такая как прогулка или легкие растяжки, поможет улучшить кровообращение и ускорит выведение молочной кислоты из мышц.
  • Правильное питание: Обеспечьте организм необходимыми нутриентами. Увеличьте потребление белков, чтобы поддержать восстановление мышечных волокон, а также включите углеводы для восстановления запаса энергии.
  • Гидратация: Употребляйте достаточное количество жидкости до и после тренировки. Вода помогает предотвращать обезвоживание и ускоряет процессы восстановления.
  • Массаж: Легкий массаж помогает расслабить напряженные мышцы и улучшить кровоток. Это может быть как профессиональная процедура, так и самостоятельный самомассаж с использованием ролика или мячика.
  • Тепло и холод: Прикладывание тепла или холода может помочь снизить болевые ощущения. Холодные компрессы уменьшают воспаление, а теплые ванны или грелки расслабляют мышцы.
  • Сон и отдых: Дайте организму время для восстановления. Качественный сон — один из важнейших факторов, способствующих мышечному восстановлению.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно облегчить мышечные боли и быстрее вернуться к тренировкам. Помните, что важно слушать свое тело и избегать перегрузок, чтобы избежать травм и обеспечить эффективное восстановление.

Уточнения

Крепату́ра синдро́м отсро́ченной мы́шечной бо́ли— сложные, в том числе болевые ощущения в мышцах, возникающие через несколько часов или дней после непривычной или интенсивной физической нагрузки.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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