Защитник "Пари Нижний Новгород" Свен Карич высказал свою точку зрения о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче. Футболист уверен, что именно сербский специалист способен справиться с текущими трудностями команды красно-белых, сообщает "Чемпионат".
"Думаю, Станкович — тот человек, который может решить проблемы "Спартака". Я не знаю его лично и не могу сказать, как он строит свою работу. Он отлично справлялся в "Црвене Звезде", но в России всё будет зависеть и от него, и от команды", — сказал Карич.
Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" летом 2024 года. До него временные обязанности по руководству командой после ухода Гильермо Абаскаля исполнял Владимир Слишкович.
Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника. После завершения карьеры — тренер.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.