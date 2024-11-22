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Свен Карич рассказал, кто может решить проблемы Спартака

0:51
Спорт

Защитник "Пари Нижний Новгород" Свен Карич высказал свою точку зрения о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче. Футболист уверен, что именно сербский специалист способен справиться с текущими трудностями команды красно-белых, сообщает "Чемпионат". 

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0
Спартак

"Думаю, Станкович — тот человек, который может решить проблемы "Спартака". Я не знаю его лично и не могу сказать, как он строит свою работу. Он отлично справлялся в "Црвене Звезде", но в России всё будет зависеть и от него, и от команды", — сказал Карич. 

Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" летом 2024 года. До него временные обязанности по руководству командой после ухода Гильермо Абаскаля исполнял Владимир Слишкович.

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника. После завершения карьеры — тренер.

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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