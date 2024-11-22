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Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

1:23
Спорт

Нападающий хоккейного клуба "Миннесота Уайлд" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов занял первое место в гонке бомбардиров сезона 2024/25.

Кирилл Капризов
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0
Кирилл Капризов

В недавнем матче регулярного чемпионата против "Эдмонтон Ойлерз" 27-летний спортсмен отметился результативной передачей. По итогам 19 игр текущего сезона Капризов набрал уже 34 очка, среди которых 13 заброшенных шайб и 21 голевая передача. Он делит первую позицию с нападающим "Колорадо Эвеланш" Натаном Маккинноном. На третьем месте находится форвард "Каролины Харрикейнз" Мартин Нечас. Об этом сообщает Газета.Ru.

Встреча между "Эдмонтон Ойлерз" и "Миннесота Уайлд" завершилась уверенной победой гостей с итоговым счетом 5:3.

"Миннесота" праздновала свою третью победу в последних четырех матчах регулярного сезона НХЛ. В настоящее время команда занимает вторую строчку в Западной конференции, набрав 29 очков после 19 сыгранных встреч. В свою очередь, "Эдмонтон" потерял три из последних четырех игр и занимает восьмое место на Западе, уступая сопернику семь очков.

Уточнения

Кири́лл Оле́гович Капри́зов (род. 26 апреля 1997, Кузедеево, Кемеровская область) — российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд». 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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