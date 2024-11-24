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Грыжи позвоночника не потерпят этих упражнений

0:46
Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, что нельзя делать при межпозвоночных грыжах.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, PDM
Боль в спине

Узнать, есть ли у вас грыжа или протрузия просто так невозможно. Для этого нужно обратиться к врачу и пройти обследование. Только тогда вы узнаете о наличии грыж и их локализации и размерах.

Если же все таки у вас обнаружили грыжи, то тренировки, предполагающие ударную нагрузку в виде прыжков, бега или единоборства, нужно ограничить, пишет "СЭ".

Кроме того, избегайте всяких скручиваний, не делайте резких движений и не увеличивайте темп и количество подходов в тренажерном зале. При грыжах все упражнения нужно выполнять в медленном темпе и плавно.

Уточнения

Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) — выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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