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Снять усталость после рабочего дня за 20 минут: советы тренера

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Спорт

Правильная тренировочная программа должна быть составлена с учетом характера вашей работы. Ведь, если вы весь день были на ногах, вам не подойдут 30 минут бега на тренировке.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM
Лень

"Здесь будут полезны упражнения, направленные на улучшение обратного тока крови в сосудах ног. Это позволит снять нагрузку, уменьшить отеки. Элементы йоги, растяжки позволяют снять эмоциональное напряжение в конце рабочего дня и подготовить тело ко сну", — цитирует тренера Светлану Бутову "СЭ".

А тем, кто наоборот ведет малоподвижный и сидячий образ жизни, стоит в вечерние тренировки добавить базовые силовые и статичные упражнения для укрепления мышц.

Будет достаточно уделить тренировке 20 минут в день, здесь важна регулярность.

Уточнения

Утомле́ние  или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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