Красивая осанка при грыже позвоночника — это возможно, только делайте эту тренировку

Фитнес-инструктор Светалана Бутова рассказала "СЭ", какие упражнения разрешены при межпозвоночных грыжах.
Это упражнение можно делать как стоя, так и сидя. Выровняйте спину, разведите плечи, сводя лопатки к центру спины. Поверните голову вправо, чтобы подпорок был примерно над плечевым суставом.
На выдохе опустите голову, затем приблизьте подбородок к левому плечу — сделайте полукруг. Затем повторите, совершая движение от левого плеча к правому.
Примите такое положение, чтобы колени были под суставами таза, ладони — под плечевыми. С выдохом округлите спину, опустите голову. На вдохе раскройте грудной отдел позвоночника.
Слегка приподнимите голову, но не запрокидывайте ее. Чередуйте округление и выгибание спины.
Примите исходное положение, аналогичное предыдущему упражнению. Поднимите правую руку и левую ногу так, чтобы от ладони до стопы была прямая линия. Согните руку и ногу, опуская их и приближая локоть к колену. При этом округляйте спину и опускайте голову. Затем поменяйте опору, поднимите левую руку и правую ногу.
Асаны из йоги: поза "Собака мордой вниз"; поза "Ребенка";
Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) — выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.
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