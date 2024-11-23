Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкие в уходе питомцы для ленивых
Три вещи, которые сделают компост мощным удобрением
Как лимон делает варку яиц проще
Гарик Харламов придумал коммерческий бренд Чак-чак Собчак
Учёные обнаружили, что заводы способны провоцировать локальные снегопады
Снять усталость после рабочего дня за 20 минут: советы тренера
Проблемы отопления и запуска: что ожидает владельцев Volkswagen и Mazda зимой
Пять привычек, которые ускоряют старение кожи
Учёные выяснили, что длительное использование наушников опасно для мозга

Красивая осанка при грыже позвоночника — это возможно, только делайте эту тренировку

1:26
Спорт

Фитнес-инструктор Светалана Бутова рассказала "СЭ", какие упражнения разрешены при межпозвоночных грыжах.

Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM
Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Повороты головы

Это упражнение можно делать как стоя, так и сидя. Выровняйте спину, разведите плечи, сводя лопатки к центру спины. Поверните голову вправо, чтобы подпорок был примерно над плечевым суставом.

На выдохе опустите голову, затем приблизьте подбородок к левому плечу — сделайте полукруг. Затем повторите, совершая движение от левого плеча к правому.

"Кошка"

Примите такое положение, чтобы колени были под суставами таза, ладони — под плечевыми. С выдохом округлите спину, опустите голову. На вдохе раскройте грудной отдел позвоночника.

Слегка приподнимите голову, но не запрокидывайте ее. Чередуйте округление и выгибание спины.

Динамика в балансе

Примите исходное положение, аналогичное предыдущему упражнению. Поднимите правую руку и левую ногу так, чтобы от ладони до стопы была прямая линия. Согните руку и ногу, опуская их и приближая локоть к колену. При этом округляйте спину и опускайте голову. Затем поменяйте опору, поднимите левую руку и правую ногу.

Асаны из йоги: поза "Собака мордой вниз"; поза "Ребенка";

Уточнения

Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) — выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Садоводство, цветоводство
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай Аудио 
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Как лимон делает варку яиц проще
Гарик Харламов придумал коммерческий бренд Чак-чак Собчак
Учёные обнаружили, что заводы способны провоцировать локальные снегопады
Снять усталость после рабочего дня за 20 минут: советы тренера
Проблемы отопления и запуска: что ожидает владельцев Volkswagen и Mazda зимой
Пять привычек, которые ускоряют старение кожи
Учёные выяснили, что длительное использование наушников опасно для мозга
Сделайте свой бургер идеальным: секреты от профессионала
Россия временно запретила вывоз лома драгоценных металлов
Почему яйца портят ваши котлеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.