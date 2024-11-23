Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий

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1:16
Спорт

Йога — древнее учение, которое включает в себя различные духовные, психические и физических практики. Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала, с чего стоит начать занятия.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, PDM
Йога

Йогу практикуют на коврике у себя дома, в спортивных залах и дажев индийском храме.

"Человека, который изучает и практикует йогу, называют йогином или йогом. С самого начала важно соблюдать морально-этические нормы, описанные в книгах об учении, чтобы человек понимал, чем какие возможности для него могут открыть занятия. Потом можно подключать физические практики на коврике", — цитирует инструктора "СЭ".

Для начала занятий йогой вам понадобятся: удобное, проветриваемое и теплое помещение; место, в котором вас никто не будет беспокоить; отсутствие раздражающих факторов: телефона, громких звуков и др.; спортивный комфортный коврик или коврик для йоги; одежда, не сковывающая движения.

Когда вы будете физически и морально готовы, можно начинать медитировать. Сегодня человеку это может показаться эзотерикой. Поэтому для многих йога — просто необычный и интересный вид фитнеса.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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