Эта ошибка погубила миллионы людей в воде

Фитнес-тренер Светлана Бутова ответила, почему плавать с поднятой головой нельзя.
Это может навредить здоровью и спровоцировать негативные последствия, если вы будете долго так плавать.
Если же вы просто отдыхаете на море, пошли на раз в аквапарк, то можно плавать и с поднятой головой.
Почему плавание с поднятой головой может быть опасным:
По словам тренера, которые приводит "СЭ", плавание с опущенной в воду головой из-за дыхания может быть дискомфортно. Для того, чтобы было приятно, стоит освоить правильную технику. В этом вам поможет инструктор.
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
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