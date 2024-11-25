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Эта ошибка погубила миллионы людей в воде

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Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова ответила, почему плавать с поднятой головой нельзя.

Мужчина сидит на дне бассейна
Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, CC BY-SA 4.0
Мужчина сидит на дне бассейна

Это может навредить здоровью и спровоцировать негативные последствия, если вы будете долго так плавать.

Если же вы просто отдыхаете на море, пошли на раз в аквапарк, то можно плавать и с поднятой головой.

Почему плавание с поднятой головой может быть опасным:

  • перегружается шейный отдел позвоночника из-за того, что голова запрокинута назад;
  • нарушается кровоснабжение головного мозга — сдавливаются сосуды, ведущие к нему.

По словам тренера, которые приводит "СЭ", плавание с опущенной в воду головой из-за дыхания может быть дискомфортно. Для того, чтобы было приятно, стоит освоить правильную технику. В этом вам поможет инструктор.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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