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Даже бревно поплывёт: перед походом в бассейн нужно знать это

1:56
Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова дала рекомендации тем, кто впервые собрался идти заниматься плаванием в бассейне.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, CC BY 2.0
Плавание в бассейне

Этот вид физической активности очень полезен для здоровья, он укрепляет сердечно-сосудистую систему, спину, помогает избавиться от грыж позвоночника.

Если вы собрались посещать бассейн, сначала нужно обзавестись экипировкой: купальник, плавательная шапочка, специальные очки, тапочки и полотенце. Обязательным требованием для посещения бассейна является наличие справки от врача, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к плаванию, пишет "СЭ".

Техники плавания:

Кроль

Это вид плавания на животе. Каждая рука попеременно совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца. В это время ногами нужно выполнять движения вверх и вниз. Во время гребка голову необходимо поворачивать и немного приподнимать, чтобы сделать вдох. Еще его называют "вольным стилем".

Брасс

Стиль спортивного плавания на груди. Руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Во время гребка руками голова поднимается над водой и пловец делает вдох. Затем голову необходимо опустить и сделать выдох. В это время ноги делают толчок, похожий на движения лягушки.

Баттерфляй

Его считают наиболее технически сложным стилем плавания на животе. При этом левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения. История названия этого стиля проста — во время плавания конечности человека двигаются подобно крыльям бабочки в полете.

Плавание на спине

Этот вид плавания технически схож с кролем. Только, как понятно из названия, человек плывет на спине, а не на животе.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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