Даже бревно поплывёт: перед походом в бассейн нужно знать это

Фитнес-тренер Светлана Бутова дала рекомендации тем, кто впервые собрался идти заниматься плаванием в бассейне.
Этот вид физической активности очень полезен для здоровья, он укрепляет сердечно-сосудистую систему, спину, помогает избавиться от грыж позвоночника.
Если вы собрались посещать бассейн, сначала нужно обзавестись экипировкой: купальник, плавательная шапочка, специальные очки, тапочки и полотенце. Обязательным требованием для посещения бассейна является наличие справки от врача, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к плаванию, пишет "СЭ".
Техники плавания:
Это вид плавания на животе. Каждая рука попеременно совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца. В это время ногами нужно выполнять движения вверх и вниз. Во время гребка голову необходимо поворачивать и немного приподнимать, чтобы сделать вдох. Еще его называют "вольным стилем".
Стиль спортивного плавания на груди. Руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Во время гребка руками голова поднимается над водой и пловец делает вдох. Затем голову необходимо опустить и сделать выдох. В это время ноги делают толчок, похожий на движения лягушки.
Его считают наиболее технически сложным стилем плавания на животе. При этом левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения. История названия этого стиля проста — во время плавания конечности человека двигаются подобно крыльям бабочки в полете.
Этот вид плавания технически схож с кролем. Только, как понятно из названия, человек плывет на спине, а не на животе.
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.