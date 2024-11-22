Ого! Это настоящие крылья на спине: как прийти к такому результату?

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Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала упражнения для красивой осанки, а также "крыльев" на спине.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, CC BY-SA 4.0 Накаченная мужская спина

Важно, перед тренировками стоит проконсультироваться с врачом.

Подъем корпуса

Исходное положение: лягте на живот, руки согните в локтях. Ладони прижмите к коврику. На тыльную сторону руки опустите голову.

Затем приподнимите верхнюю часть корпуса, совершая вдох. Не запрокидывайте голову — оставляйте лоб прижатым к тыльной стороне ладоней. Не стремитесь подниматься высоко, достаточно приподнять голову, руки и немного грудную клетку — верхние ребра. На выдохе вернитесь в исходное положение.

После нескольких повторений расслабьте мышцы спины. Для этого из положения лежа встаньте на четвереньки. Затем приблизьте таз к пяткам — выполните "позу ребенка", чтобы расслабить спину.

Разведение рук

Исходное положение то же.

Сначала приподнимите верхнюю часть корпуса. Разведите руки, направляя локти к позвоночнику и приближая лопатки друг к другу. Вернитесь в исходное положение.

Планка с подъемом рук

Исходное положение: встаньте в планку, ладони расположите под плечевыми суставами, стопы — на ширине таза.

Сначала поднимите правую руку. Более сложный вариант — вытянуть ее вперед параллельно полу или в сторону. Если не получается, приподымите просто ладонь над ковриком, согнув руку в локтевом суставе. Поменяйте руки, пишет "СЭ".