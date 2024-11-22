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Фигура как у 20-летней вам обеспечена после этого простого упражнения

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Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала упражнение, которое поможет похудеть.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0
Девушка выполняет приседания со штангой

По ее мнению, приседания — самый простой способ скинуть лишние пару килограммов. Упражнение поможет сжечь от 8 до 12 калорий в минуту, пишет "КП Спорт".

Фитнес-эксперт добавила, что во время приседаний обязательно нужно соблюдать правильную технику.

"Стопы должны быть параллельно на ширине плеч, колени расположены над стопой, спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе опускайтесь, сгибая колени и перенося тело назад, как будто садитесь на невидимый стул", — рассказала Силина.

Важно, что вес тела должен быть равномерно распределен на пятках и передних частях стоп.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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