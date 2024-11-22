Гладиаторская сила и мышцы появятся, если заведёте эти привычки

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-невролог, остеопат Ангелина Шестакова считает, что для укрепления мышечного корсета не нужно усердно пахать в тренажерном зале, и пары занятий в неделю будет достаточно. Еще нужно добавить в режим дня некоторые привычки.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0 Мужчина делает бёрпи

Большую пользу может принести обыкновенная ходьба.

"Когда вы гуляете, нужно следить за тем, чтобы в процессе задняя нога полностью разгибалась в колене и выпрямлялась. Так вы максимально включите в работу заднюю поверхность бедра и ягодицы", — цитирует остеопата "СЭ".

Врач советует тем, кто много сидит в течение дня, каждые 1-2 часа отвлекаться на небольшой перерыв, чтобы сделать легкую разминку: 10-20 приседаний, подняться 15-20 раз на носочках двумя ногами и затем 10 раз поочередно на каждой. Если же у вас не получается размяться, хотя бы немного ходите в этих перерывах.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани.

