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Загитова рассказала о своём решении оставить Ледниковый период

1:56
Спорт

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова выразила свою признательность проекту "Ледниковый период" за предоставленную возможность стать ведущей. Она также отметила, что её место займёт двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Загитова вела шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении трёх лет, а в новом сезоне к Ягудину присоединится Медведева. Комментарий был опубликован в видео на платформе "ВКонтакте", сообщает Газета. Ru.

Загитова рассказала о своём решении оставить Ледниковый период
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

"Действительно, взять девушку, у которой практически нет опыта в телевидении, это огромный риск для них в какой-то степени. Но они это сделали, дали мне шанс, за что я им благодарна. И немного не согласна с вашей формулировкой — заменили. Наша жизнь — она такая, очень интересная, и не знаешь, что может быть завтра", — заявила Загитова.

Алина Загитова завоевала золото Олимпийских игр в 2018 году. В её спортивных достижениях также имеются титулы чемпионки мира 2019 года и медали европейских первенств — золото и серебро 2018 и 2019 годов соответственно. Она стала первой фигуристкой в истории России и второй в мировой практике после Ким Ен А, которая смогла завоевать все престижные титулы в одиночном фигурном катании. Спортсменка приостановила свою карьеру в 2019 году.

После завершения своей спортивной карьеры Алина Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным стала ведущей шоу "Ледниковый период". 19 июня фигуристка успешно защитила свою дипломную работу, получив высокую оценку за исследование на тему "Продюсирование и культурная политика".

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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