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Названы два упражнения для мужчин, которые эффективно проработают мышцы пресса

0:41
Спорт

Для создания идеального пресса достаточно двух эффективных упражнений, которые позволяют проработать верхние и нижние отделы мышц. Они просты в исполнении, но требуют правильной техники.

Названы два упражнения для мужчин, которые эффективно проработают мышцы пресса
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

Для нижнего пресса рекомендуется выполнять подъём ног на скамье. Ноги сначала поднимаются до положения, когда бёдра образуют угол в 90 градусов с телом, а затем поясница отрывается от скамьи, и поднимаются колени к локтям.

Верхний пресс лучше прорабатывать с помощью классических скручиваний на полу, при этом нужно округлять позвоночник и избегать полного отрыва спины от пола, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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