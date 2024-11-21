Названы два упражнения для мужчин, которые эффективно проработают мышцы пресса

Для создания идеального пресса достаточно двух эффективных упражнений, которые позволяют проработать верхние и нижние отделы мышц. Они просты в исполнении, но требуют правильной техники.
Для нижнего пресса рекомендуется выполнять подъём ног на скамье. Ноги сначала поднимаются до положения, когда бёдра образуют угол в 90 градусов с телом, а затем поясница отрывается от скамьи, и поднимаются колени к локтям.
Верхний пресс лучше прорабатывать с помощью классических скручиваний на полу, при этом нужно округлять позвоночник и избегать полного отрыва спины от пола, пишет журнал Men Today.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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